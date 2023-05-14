Казахстанцы застряли в Дубае: в Комитете гражданской авиации прокомментировали задержку рейса

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине. Инцидент прокомментировали в Комитете гражданской авиации и в авиакомпании.





Рейс авиакомпании "Эйр Астана" КС-898 от 12 мая 2023 года (Тип ВС - "Боинг-767") по маршруту Дубай - Алматы не вылетел по расписанию в 13.55 местного времени по техническим причинам. Количество пассажиров - 220 человек. Пассажирам рейса предоставлено питание и размещение в гостинице", - проинформировали в КГА.





Сообщается, что в 12.48 местного времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21.45 местного времени. В случае невозможности вылета в запланированное время авиакомпанией будет рассмотрена возможность доставки другими рейсами.





В соответствии с действующим законодательством авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов. При этом законодательством предусматриваются услуги, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. Так, в зависимости от длительности задержки предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. В случае ненадлежащего оказания вышеуказанных услуг авиакомпании привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", - отметили в комитете.





Задержку рейса также прокомментировали в авиакомпании





12 мая рейс КС-898 авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине (неисправность ламп аварийной сигнализации в салоне). Пассажирам предоставлено размещение в отеле и питание", - сообщили в авиакомпании.





По данным Air Astana, инженеры авиакомпании уже в Дубае и работают над устранением неисправности.





В случае успешной замены запчастей расчетное время вылета рейса из Дубая будет в 21.45 местного времени. В противном случае будут рассмотрены альтернативные варианты выполнения рейса. Авиакомпания выражает сожаление по поводу неудобств в связи с задержкой рейса по технической причине", - отметили в авиакомпании.