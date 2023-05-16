В Актобе незаконно вырубили больше двухсот деревьев  

В первый день записи в компании, которая предоставляет серверные хранилища порталу DamuBala, был перебой с электроэнергией

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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К акимату Алматы в понедельник, 15 мая, пришли несколько возмущенных родителей, чьи дети не попали в программу подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказа DamuBala, - К акимату Алматы в понедельник, 15 мая, пришли несколько возмущенных родителей, чьи дети не попали в программу подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказа DamuBala, сообщает Sputnik Казахстан.





Они просят увеличить финансирование программы и обеспечить больше детей бесплатными кружками и секциями. Ранее устройство детей в бесплатные кружки осуществлялось программой "Артспорт", в этом году ее заменила DamuBala.





Чтобы распределить 22 тысячи мест, 3 и 10 мая этого года заявки принимались в два этапа, и оба раза система работала с задержками, пожаловались алматинцы.





Невозможно было открыть сайт, не говоря уже о том, чтобы получить место или выбрать поставщика. На второй день дали еще раз попробовали, но повторилось то же самое. Просим дать возможность детям, которые не смогли встать в очередь, а также детям, которые встали в очередь, но не хватило места, посещать кружки", - рассказывает мать троих детей Айнур Оразымбетова.





По словам другой алматинки Ольги Аринбасаровой, родители и дети с нетерпением ждали раздачи ваучеров. Ее сын хотел перейти в другую секцию, и его ваучер заархивировали. Однако, по ее словам, при переходе на новую платформу их очередь не сохранилась.





Поставщикам было рекомендовано "заархивировать" (сохранение места для другого желающего) тех детей, которые хотят перейти на другие секции и кружки. Дети есть дети: они сегодня боксом хотят заниматься, завтра - рисовать, послезавтра - петь. Поставщикам предложили, если к вам на футбол ходит ребенок, который хочет рисовать, вы его заархивируйте, пусть родители встанут в очередь, 10 мая мы будем раздавать ваучеры, он получит ваучер и перейдет в другой кружок. Таким образом, часть поставщиков потеряла больше половины своих детей и половину финансирования по госзаказу, при этом вся финансовая нагрузка осталась, они все также должны платить налоги, аренду и заработную плату. Поэтому все ждали момент, когда же раздадут ваучеры", - говорит Ольга Аринбасарова.





Она раздосадована тем, что полной информации о программе не было, и поэтому пришла в акимат Алматы.





Мы хотели задать такие вопросы: сколько детей реально встали в очередь? Потому что оператор госзаказов в своем личном кабинете должен видеть фактическую ситуацию. Второе: сколько из них уже получили новые ваучеры и сколько они планируют раздать и в какие сроки? Потому что родители ждут. Третье - по работе платформы DamuBala есть очень много вопросов", - говорит Ольга Аринбасарова.





В компании QazTiqet - разработчик портала DamuBala - сбой в системе объясняют многочисленными одномоментными запросами в портале и перебоями электроэнергии.





По словам представителя компании Сауле Жумажановой, в первый день записи в компании, которая предоставляет серверные хранилища порталу DamuBala, был перебой с электроэнергией. Сейчас ведется расследование по этому факту.





На втором этапе заявки количество повторяющихся единовременных запросов в системе моментами превышало 600 тысяч в секунду. При этом по всем этапам сформирована очередь из 55 889 заявок при имеющихся 22 780 ваучерах.





К моменту запуска очереди мы проходили нагрузочное тестирование. Тут есть такая определенная особенность - мы не можем игнорировать требования информационной безопасности. Мы конкретно при запуске зафиксировали рекордное количество кликов в одну секунду. Когда идет 600 тысяч запросов в одну секунду, система начинает воспринимать это как угрозу информационной безопасности. Соответственно, она блокирует сервер и тормозит", - объясняет Сауле Жумажанова.





Она добавила, что компания сделала запросы в Комитет национальной безопасности по каждому случаю.





Зампредседателя Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Гульжан Тусибиянова считает, что вопросы начались с передачей права реализации программы в районные акиматы, тогда как в других регионах программа работает централизованно.





В Наурызбайском районе жалуются, что 69 детей ушли, им дали только 69 мест. Новых мест не было. Вообще-то система должна работать таким образом - сегодня два ушли, двое пришли на их место. А они собирают очередь, потом принимают заявки, и сервер перестает работать", - говорит Гульжан Тусибиянова.





За все время работы я архивировал около 300 детей. То есть по всему Бостандыкскому району мы архивировали 300 мест, и эти деньги освободились в бюджете. Когда новые заявки поступили, получается, в Бостандыкском районе больше детей записалось. Как я вижу ситуацию по Наурызбайскому району - когда открылась очередь, дети не двигались, то есть как они ходили в кружки, так и продолжали ходить, они не переезжали", - объясняет поставщик по Бостандыкскому району Айбек Есимов.





На сегодня по DamuBala распределен 22 781 ваучер. Это не дополнительное финансирование, а места, которые освободились, к примеру, при переезде ребенка в другой город, отчислении из кружка или секций, отказе от ваучера, отсутствии ребенка по болезни и т.д.





Ранее в DamuBala напомнили , что с законных представителей детей не должны взиматься дополнительные платы за посещение детьми кружков по программе подушевого финансирования.



