Адильхан Макин получил Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" на "Славянском базаре"

Витебск. 16 июля. Kazakhstan Today - Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" стал представитель Казахстана Адильхан Макин, передает Kazakhstan Today.

Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом - он набрал 178 баллов. Победитель удостоен заветной награды "Лира" и денежной премии в размере $20 тыс., сообщает БЕЛТА .

Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля набрали равное количество баллов - 171. Но делить первую премию, согласно положению, нельзя. Но в итоге жюри коллективно отдало дополнительный балл грузину, он стал лауреатом первой премии и обладателем денежной премии в размере $15 тыс. Вторую премию в размере $5 тыс. каждому и спецприз разделили соответственно Илай и белорус Ваня Здонюк, который набрал 170 баллов.

Адильхан выделился сразу. Это потрясающе талантливый певец, одаренный и по вокалу, и по артистизму. В нем есть сила, он бесспорный лидер. Но и остальные сильные, поэтому было сложно выбирать. Если было бы можно, я бы еще больше премий присудила", - прокомментировала певица Тамара Гвердцители.

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