Аэрофлот до 31 августа отменил рейсы в ряд городов Казахстана

Москва. 6 августа. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям, передает Kazakhstan Today.

Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отменённым рейсам будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты.

Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения перевозки.

Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер. С правилами оформления и использования ваучера или возврата провозной платы согласно постановлению правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 года №991 можно ознакомиться на сайте авиакомпании. В связи с большим количеством обращений в контакт-центр время ожидания обслуживания в настоящее время существенно увеличено. В связи с этим мы убедительно просим пассажиров воздержаться от несрочных обращений в контакт-центр по вопросам, связанным с отменой рейсов", - отмечается в сообщении.

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