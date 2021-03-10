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Аэропорт Алматы заявил об увеличении попыток перевоза оружия и боеприпасов

09.03.2021 19873
Аэропорт Алматы заявил об увеличении попыток перевоза оружия и боеприпасов
Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы (МАА) отмечают рост попыток провоза в багаже оружия и других запрещенных предметов, передает Kazakhstan Today.
 

В последнее время сотрудники правоохранительных органов отмечают рост числа правонарушений в сфере перевозки оружия авиапассажирами. При этом пассажиры либо вообще не знают правил перевозки оружия, в том числе холодного (как правило, это те, кто принимает от незнакомых лиц посылки, не проверив их содержимое), либо просто пренебрегают ими", - сообщили в МАА. 

 
В прошлом году сотрудники подразделения досмотра службы авиационной безопасности аэропорта обнаружили и изъяли 139 единиц различного вида оружия и запрещенных к провозу на борту воздушного судна спецсредств, а также 312 единиц боеприпасов.
 
В связи с этим в авиакомпании было направлено обращение с просьбой о содействии в проведении информационной работы с пассажирами: разместить правила провоза оружия и боеприпасов и перечень запрещенных к провозу предметов на сайтах авиакомпаний, предоставлять данную информацию пассажирам при продаже билетов в кассах и так далее. 
 
Также представители правоохранительных органов напоминают, что граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.
 
Ранее авиакомпания Air Astana сообщила, что в последнее время активизировали свою деятельность люди, занимающиеся передачей посылок через пассажиров.
 

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