Аэропорт Алматы заявил об увеличении попыток перевоза оружия и боеприпасов

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы (МАА) отмечают рост попыток провоза в багаже оружия и других запрещенных предметов, передает Kazakhstan Today.

В последнее время сотрудники правоохранительных органов отмечают рост числа правонарушений в сфере перевозки оружия авиапассажирами. При этом пассажиры либо вообще не знают правил перевозки оружия, в том числе холодного (как правило, это те, кто принимает от незнакомых лиц посылки, не проверив их содержимое), либо просто пренебрегают ими", - сообщили в МАА.

В прошлом году сотрудники подразделения досмотра службы авиационной безопасности аэропорта обнаружили и изъяли 139 единиц различного вида оружия и запрещенных к провозу на борту воздушного судна спецсредств, а также 312 единиц боеприпасов.

В связи с этим в авиакомпании было направлено обращение с просьбой о содействии в проведении информационной работы с пассажирами: разместить правила провоза оружия и боеприпасов и перечень запрещенных к провозу предметов на сайтах авиакомпаний, предоставлять данную информацию пассажирам при продаже билетов в кассах и так далее.

Также представители правоохранительных органов напоминают, что граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Ранее авиакомпания Air Astana сообщила, что в последнее время активизировали свою деятельность люди, занимающиеся передачей посылок через пассажиров

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