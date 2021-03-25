НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Аэропорт столицы возобновил свою работу, взлетно-посадочная полоса открыта, но все же есть задержки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил свою работу. Мы надеемся на понимание пассажиров, так как воздушная гавань столицы предпринимает все возможное для обеспечения безопасности пассажиров. Желаем мягкой посадки. Хотим сказать, что аэропорт возобновил свою работу, взлетно-посадочная полоса открыта. Однако все же есть задержки. По мере возобновления полетов расписание нормализуется. Просьба уточнять данные о рейсах в колл-центрах авиакомпаний, справочных аэропортов, а также в социальных сетях", - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

Напомним , в связи с погодными условиями аэродром в аэропорту Нур-Султана 23 марта был временно закрыт.

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