Фото: акимат ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 АВГУСТА - Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Реконструкция аэропорта ведется с опережением графика и скоро будет завершена, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

По его словам, в ближайшее время на аэродроме будет установлено светосигнальное оборудование и построено здание, в которое переедет часть технических служб.

В ходе модернизации аэропорта старая взлетно-посадочная полоса была заменена на новую, с современным покрытием. При этом ее длина увеличилась до 2,8 километра, а ширина - до 60 метров. Новые характеристики ВПП соответствуют мировым стандартам и позволят увеличить число направлений и маршрутов, а также принимать самолеты более высокого класса.

В ВКО уже прибыла специальная комиссия, которая проведет сертификацию аэропорта. Также предусмотрены плановые облеты под руководством специалистов Комитета гражданской авиации.

По словам главы региона, в последний раз реконструкция аэропорта Усть-Каменогорска проводилась в далеком 1996 году, поэтому обновление было продиктовано временем.

Ахметов также поручил подготовить документацию по проекту реконструкции самого здания аэропорта, чтобы сделать пребывание пассажиров в нем более комфортным.

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