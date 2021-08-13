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Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября

12.08.2021 7831
Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября
Фото: акимат ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 АВГУСТА - Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Реконструкция аэропорта ведется с опережением графика и скоро будет завершена, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
 
По его словам, в ближайшее время на аэродроме будет установлено светосигнальное оборудование и построено здание, в которое переедет часть технических служб. 
 
В ходе модернизации аэропорта старая взлетно-посадочная полоса была заменена на новую, с современным покрытием. При этом ее длина увеличилась до 2,8 километра, а ширина - до 60 метров. Новые характеристики ВПП соответствуют мировым стандартам и позволят увеличить число направлений и маршрутов, а также принимать самолеты более высокого класса.
 
В ВКО уже прибыла специальная комиссия, которая проведет сертификацию аэропорта. Также предусмотрены плановые облеты под руководством специалистов Комитета гражданской авиации.
 
По словам главы региона, в последний раз реконструкция аэропорта Усть-Каменогорска проводилась в далеком 1996 году, поэтому обновление было продиктовано временем.
 
Ахметов также поручил подготовить документацию по проекту реконструкции самого здания аэропорта, чтобы сделать пребывание пассажиров в нем более комфортным.
 

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