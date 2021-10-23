Аферисты пытались заработать на трагедии в Атырау

АТЫРАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В Сети сбор средств для похорон девочки, упавшей с шестого этажа в Атырау, открыли аферисты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 октября в управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации о том, что неизвестный собирал средства на похороны дочери, которая погибла в результате падения из окна", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) Уголовного кодекса РК. Ведется розыск подозреваемого.
Напомним, что 20 октября погиб ребенок, выпав из окна шестого этажа.