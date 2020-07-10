Air Astana сократила количество рейсов в Сеул

Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сократила количество рейсов из Алматы в Сеул, передает Kazakhstan Today.

Air Astana продолжает осуществлять рейсы в Южную Корею в период карантина, однако вынуждена сократить частоту полетов по распоряжению авиационных властей Южной Кореи", - сообщили в авиакомпании.

Полеты из Алматы в Сеул будут осуществляться только один раз в неделю по понедельникам. Рейсы по пятницам KC909/KC910, начиная с 10 июля, будут отменены. Авиакомпания свяжется с пассажирами отмененных рейсов и предложит варианты перебронирования на ближайшие доступные даты.

Также доводим до вашего сведения, что по требованию авиационных властей Кореи коммерческая загрузка на рейсе из Алматы в Сеул будет ограничена до 60%, а к перелету будут приниматься только пассажиры со справкой с отрицательным результатом ПЦР, выданной в течение 48 часов до вылета", - проинформировали в компании.

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