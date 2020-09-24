В Air Astana разъяснили почему самолет около часа кружил над Алматы

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Самолет, принадлежащий авиакомпании Air Astana, около часа кружил над Алматы. В авиакомпании дали комментарий, передает Kazakhstan Today.

соцсетях появилась информация, что самолет авиакомпании Air Astana около часа кружит над Алматы.





Это так называемая аэродромная тренировка, которая является частью летной подготовки для вновь прибывающих пилотов, будь то кадеты или пилоты, переученные с других типов самолетов. Аэродромная тренировка включает в себя последовательные взлеты с "конвейера" (без остановки на взлетно-посадочной полосе после посадки), полет по "кругу" в районе аэропорта Алматы по схеме, последующие посадки и уходы на второй круг (всего таких полетов для каждого пилота в зависимости от степени подготовки кадета - от 4 до 6) и один уход на второй круг", - рассказали в авиакомпании.

По данным Air Astana, среднее время таких полетов по плану составляет от 4 до 6 часов в день и, учитывая тот факт, что в настоящее время происходит интенсивный приход новых пилотов, будет 2-4 таких тренировочных полета в месяц.

В пресс-службе пояснили, что такие полеты проходят под руководством опытных инструкторов, допущенных к данному виду летной практики, без пассажиров и бортпроводников на борту самолета.

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