С начала июля авиакомпанию Air Astana шесть раз штрафовали за задержку рейсов

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С июля текущего года в отношении авиакомпании "Эйр Астана" всего было наложено шесть штрафов на общую сумму 6000 МРП (18 378 000 тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комитет гражданской продолжает работу по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.

Так, за третью декаду августа в отношении авиакомпании "Эйр Астана" (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов было наложено два дополнительных штрафа размером 2000 МРП (6 126 000 тг.).

Авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1000 МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса.

Итого за указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 7000 МРП (21 441 000 тенге)", - информирует КГА РК.

В ведомстве добавили, что в случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры.



