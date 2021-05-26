АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Авиакомпания Air Astana прокомментировала отмену запуска авиасообщения Алматы - Минск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы - Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 года. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".
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