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Air Astana прокомментировала отмену запуска авиасообщения Алматы - Минск

25.05.2021 10450
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Авиакомпания Air Astana прокомментировала отмену запуска авиасообщения Алматы - Минск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы - Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 года. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".

 

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