Air Astana запускает новое направление в Узбекистан

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Авиакомпании Air Astana открывает прямой регулярный рейс из Алматы в Самарканд, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Новый рейс будет выполняться с 9 июня 2021 года по средам и воскресеньям на авиалайнере A321", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Также сообщается, что время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость авиабилета в оба конца, включая сборы, в экономклассе от 69 481 тенге и от 221 332 тенге в бизнес-классе.

Самарканд второй город в Узбекистане, куда Air Astana выполняет регулярные рейсы. Прямые рейсы в Ташкент авиакомпания осуществляет с 2010 года.





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