Аким Акмолинской области отчитался перед общественным советом

Кокшетау. 8 мая. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отчитался перед общественным советом, передает Kazakhstan Today.

Прошедшая встреча руководителя региона с членами совета - значимый шаг к развитию сложившегося конструктивного взаимодействия государственных органов и гражданского общества", - сообщает управление внутренней политики.

В своем отчете аким области акцентировал внимание на наиболее сложных вопросах, решение которых требует консолидированных усилий.

Будем заниматься плотинами, - подчеркнул он, говоря о том, что в этом году удалось оперативно ликвидировать последствия весеннего паводка. - В будущем мы должны минимизировать риск возникновения проблем, подобных тем, возникшим в этом году в Кокшетау и Целиноградском районе".

Затопленные весенним половодьем глубинные скважины - источники питьевой воды для жителей поселка Коянды еще раз проявили всю глубину проблем с инфраструктурой в поселках, прилегающих к Нур-Султану. Численность населения многих из них растет настолько быстро, что своевременно обеспечить всех качественными электро-, водо-, теплоснабжением чрезвычайно сложно. Поселок Косшы - тому наглядное подтверждение.

Говоря о задачах на текущий год, аким отметил, что в этом году будет решена ждущая своего решения не один год проблема водоснабжения и водоотведения в поселках Катарколь и Боровое.

Подготовка к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который в будущем году пройдет в Кокшетау, должна помочь реализовать давние планы по развитию областного центра.

Шла речь и о строительстве нового многофункционального дворца, современные возможности которого будут в полной мере востребованы не только в период форума межрегионального сотрудничества, спортивного комплекса, новой набережной вдоль кокшетауской жемчужины - озера Копа, новых транспортных развязках.

Воплощение этих и иных реальных, детально просчитанных планов сделает областной центр еще красивее и комфортнее. А это, по замечанию руководителя региона, во многом позволит снизить остроту общей для многих казахстанских городов проблемы - оттока молодежи в мегаполисы.

Говоря о проводимой работе по улучшению благосостояния граждан и повышению уровня жизни, Ермек Маржикпаев привел данные, свидетельствующие о том, какая громадная работа проведена за кратчайший период - местные исполнительные органы власти рассмотрели 3800 заявлений на получение АСП. Начиная с 2014 года, количество получателей АСП в области выросло в 18 раз, объем денежных выплат - с 37 млн тенге до 335 млн. Школьников, получающих бесплатное горячее питание, станет больше на 12 745 человек.





В числе проблемных вопросов, требующих системного подхода, Ермек Маржикпаев назвал, в частности, низкую загруженность многих промышленных предприятий.

Разговор получился полезным, конструктивным. Будем встречаться чаще", - подчеркнул аким области, выслушав все предложения членов общественного совета.

По итогам встречи члены общественного совета Акмолинской области положительно оценили работу Ермека Маржикпаева за истекший период 2019 года.

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