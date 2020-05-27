Аким Акмолинской области посетил Жаксынский, Жаркаинский и Есильский районы

Акимат Акмолинской области

Кокшетау. 26 мая. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил Жаксынский, Жаркаинский и Есильский районы, передает Kazakhstan Today.

В Жаксынском районе аким области ознакомился с ходом ремонта средней школы и строительства физкультурно-оздоровительный комплекса в селе Белагаш. На работы в Белагашской школе из областного бюджета выделено более 142 миллионов тенге. Работы планируют завершить в августе текущего года.

Глава региона поручил подрядчикам сдать объект качественно и в срок, а педагогическому персоналу - повысить качество образования в учебном учреждении", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

В ведомстве подчернкули, что возведение спортивного учреждения идёт за счёт собственных средств ТОО "Агрофирма TNK". В селе активно занимается спортом местная молодёжь.

Строительство объекта позволит готовить будущих олимпийских чемпионов". - отметил Ермек Маржикпаев.

Далее руководитель региона ознакомился с посевной ТОО "Запорожье", где планируют засеять зерновые и зернобобовые культуры на площади более 44 тыс. гектаров.

Проинспектировав ход посевной, аким области обратил внимание на необходимость круглогодичного трудоустройства местного населения.

Люди должны работать круглый год. Сейчас нужно развивать животноводство, в настоящее время выделяем неплохие средства. Субсидии выплачиваются товаропроизводителям на развитие племенного животноводства,в том числе улучшение породных и продуктивных качеств. Также нужно вести селекционную и племенную работу с маточным поголовьем. Мы будем помогать в реализации мер государственной поддержки развития сельского хозяйства". - отметил глава региона.

Также Маржикпаев ознакомился с ходом весенних полевых работ ТОО "Темирлан" в Жаркаинском районе, которое занимается не только земледелием, но и развитием животноводства. В селе Тасоткель молочный завод производит от 3 до 17 тонн продукции в сутки: молоко, кефир, творог, сметана, масло. Кроме того, предприятие за счет своих средств в родном ауле отремонтировало здание школы и Дом культуры со спортзалом.

Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом реконструкции 60-квартирного жилого дома в Державинске. Объект сдадут к концу года, из облбюджета выделили 265,8 млн тенге.

В рамках программы "Дорожная карта занятости 2020" проводится капитальный ремонт здания интерната, текущий ремонт фасада и замена ограждения школы имени Акпана Укубаева в общей сумме на 240 млн тенге.

Ермек Маржикпаев побывал на поле и току ТОО "Ново-Приречное" Есильского района. Оно является одним из крупнейших сельхозпредприятий района, площадь сельхозугодий составляет 48 тыс. гектаров.

В Есильском районе также идет ремонт средних школ №1 и 2 в райцентре. А для Есильской районной больницы в этом году были приобретены реанимобиль и новое медоборудование на сумму 70 миллионов тенге. Аким области поблагодарил фонд Булата Утемуратова за оказанную финансовую поддержку, благодаря которому обновлено материально-техническое оснащение медицинского учреждения.

В райцентре продолжается ремонт улично-дорожной сети. На реализацию проекта по "Дорожной карте занятости 2020" выделено 50 млн тенге. Работы запланировано завершить в мае.

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