Аким Акмолинской области вручил грамоты и благодарственные письма работникам СМИ

Кокшетау. 26 июня. Kazakhstan Today - В честь дня казахстанской журналистики, который отмечается традиционно 28 июня, состоялось торжественное чествование представителей средств массовой информации Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил почетные грамоты благодарственные письма семерым работникам СМИ. 8 победителей выявлено в конкурсе "Алтын калам", отмечен и лучший пресс-секретарь.

В период борьбы с пандемией именно пресса обеспечивала зрителей и читателей достоверной информацией и остается связующим мостом власти и народа, было отмечено в ходе торжества.

Поздравляя журналистов, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сразу обозначил, что наблюдает за развитием областной прессы. Новые телевизионные проекты, актуальные рубрики в газетах и даже комментарии в социальных сетях - всегда в поле его зрения", - рассказали в пресс-службе главы региона.

Аким поблагодарил каждого за достойный и честный труд.

Пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, но я не мог не поздравить, потому что вы обеспечиваете диалог с властью. Ситуация критическая. Есть люди, которые до сих пор не верят в масштабы этой болезни. С вашей помощью мы доводим информацию",- подчеркнул Ермек Маржикпаев

Сегодня в регионе насчитывается свыше 88 средств массовой информации, 20 журналистов представляют область в республиканских изданиях. В регионе трудится 160 представителей сложной, но увлекательной профессии.

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