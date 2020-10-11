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Аким Алматинской области поздравил известного писателя Жумабая Шаштайулы с 70-летним юбилеем

10.10.2020 11179
Аким Алматинской области поздравил известного писателя Жумабая Шаштайулы с 70-летним юбилеем
Талдыкорган. 10 октября. Kazakhstan Today - Сегодня аким области Амандык Баталов, посетив Жамбылский район, поздравил известного писателя Жумабая Шаштайулы с 70-летним юбилеем и вручил юбиляру поздравительную телеграмму от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
В поздравительной телеграмме отмечены заслуги писателя в развитии духовной сферы и СМИ страны: "Вы занимали ответственные должности в массмедиа, руководили рядом республиканских изданий, внеся весомый вклад в развитие казахстанской печатных изданий. Желаю, чтобы и в дальнейшем Вы добивались больших успехов в литературном мире, радуя своих читателей своими новыми талантливыми произведениями. Крепкого здоровья Вам, долгих лет жизни и благополучия", - говорится в телеграмме.
 
От имени жителей Жетысу аким области пожелал писателю творческих успехов и долголетия.
 
Напомним, Жумабай Шаштаевич - известный писатель, заслуженный деятель Казахстана, стипендиат президента Республики Казахстан, обладатель международных премий имени Жамбыла и "Алаш", являющийся уроженцем Алматинской области. Работал в ряде республиканских СМИ. Автор книг "Жала мен нала", "Жыр жолбарыс", "Біздін заманнын Аяз би", "Жангырак".
 

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