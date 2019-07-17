Аким Алматы поручил увеличить количество видеокамер

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил увеличить количество камер видеонаблюдения из-за роста смертности на дорогах города, передаёт корреспондент Kazakhstan Today.

Сегодня в акимате рассмотрели вопрос снижения смертности на улицах города от ДТП. Статистика растёт. Поручил увеличить количество камер видеонаблюдения, усилить освещение улиц и пешеходных переходов на всех 72 наиболее опасных участках", - написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, аким поручил направить все целевые средства на улицы и дворы в городе, которые никогда ранее не освещались. "Поступают жалобы от горожан. В городе 52% дворов и 26% улиц не освещаются. Изменил приоритеты: все целевые средства направим на те улицы и дворы, которые никогда ранее не освещались прежде всего на окраинах города", - написал он на своей странице в Facebook.

Сагинтаев поручил управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития принять необходимые меры. "Принцип развития Алматы - "город без окраин", - написал аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства