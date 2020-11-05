Аким Алматы призвал жителей вместе поддерживать порядок в городе

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил ряд общественных пространств района, благоустройство которых ведется в текущем году, передает Kazakhstan Today.

Аким города Б. Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram отметил, что обновленные дворы и пешеходные зоны преображают общественные пространства.

Во время рабочего объезда района поручил комплексно подходить к преображению территорий, максимально озеленять все пустующие участки, чтобы не было пыли и грязи. В текущем году в районе отремонтировано 205 дворов, 9 скверов, благоустроено 5 пустующих участков, 2 прибрежные зоны, идет ремонт пешеходной зоны в 10-м микрорайоне", - написал аким Алматы.

Сагинтаев подчеркнул, что эта работа проводится в соответствии с обращениями жителей, озвученными на отчетных встречах.

Заметно, как к лучшему меняется настроение людей. Микрорайоны становятся комфортными для жизни. Удобные скамейки, столики для настольных игр, детские площадки будут служить на радость местным жителям не один год", - отметил аким, предложив горожанам, как в старые добрые времена, выходить и облагораживать придомовые территории, высаживать цветы и деревья.

Давайте вместе поддерживать порядок и показывать детям пример бережного отношения к нашему городу", - призвал аким мегаполиса.

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