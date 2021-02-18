Аким Алматы рассказал о мерах по недопущению дефицита медизделий и лекарств в городе

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы горожан, заверил, что администрацией города были приняты беспрецедентные меры по недопущению дефицита медизделий и препаратов в городе, передает Kazakhstan Today.

Мы оперативно сработали, создали Стабфонд для хранения. Самолетами начали возить медизделия, лекарства и аппараты ИВЛ из Индии, Белоруссии. Глава государства дал поручение, чтобы лекарства и медизделия проходили без регистрации и перевода упаковок на государственный язык. В целом в город было завезено 48 млн упаковок препаратов и средств защиты. Около 24 млн упаковок в обороте на сегодняшний день и в запасе есть неснижаемый запас в 8 млн единиц. Более 300 аптек стоят на мониторинге, чтобы не было дефицита по городу. Мы не допустим больше такого", - сказал аким.

По словам Сагинтаева, необходимо развивать собственное производство. Для этого на территории СЭЗ "ПИТ" создан фармацевтический кластер, основной акцент будет сделан на локализацию производства лекарственных средств, медицинских изделий и техники первой необходимости, входящих в состав гарантированного объема медицинской помощи.

Аким рассказал, что на сегодняшний день представители фармкластера начали строительство фармзаводов. ТОО VivaPharm приступила к реализации производственного комплекса по выпуску жидких, мягких и твёрдых лекарственных форм. Объем инвестиций - 4,6 млрд тенге. Также ТОО "DolcePharm" строит завод по выпуску средств индивидуальной защиты. Объем инвестиций - 19,5 млрд тенге.

При этом еще 3 инвестора начали реализацию проектов по выпуску лекарственных препаратов, такие как ТОО "Альфа Мет", ТОО "Био Евразия" и ТОО ADS Industries. В том числе будет построен промышленный парк фарминдустрии для субъектов микромалого бизнеса. Общий объем инвестиций - 18 млрд тенге", - проинформировал Сагинтаев, заверив, что созданный механизм оснащения лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты позволит не зависеть от импорта и снизит вероятность нехватки лекарств не только в лечении COVID-19, но и других заболеваний.





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