Акимат Алматы предложил запустить электрички в Талгар и Касекелен

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как в городе решается одновременно экологическая и транспортная проблемы, передает Kazakhstan Today.
У нас более 500 тысяч транспортных средств зарегистрировано, и в город ежедневно заезжает более 250 тысячи машин. Мы видели, что во время пандемии воздух стал чище. Мы строим развязки по городу, чтобы со стороны Капшагая, Талгара, Каскелена не было сильных заторов. С Министерством индустрии мы прорабатываем вопрос о расширении дорог. Мы вышли с предложением запустить электрички из пригородов, в настоящее время идут переговоры по Талгару за счет частных средств. Такую же работу мы проводим в сторону Каскелена", - сказал Сагинтаев.
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