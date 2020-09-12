Уровень загрязнения воздуха в Алматы вернулся к докарантинному

Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - Улучшившаяся из-за карантина экологическая обстановка в Алматы вновь вернулась на прежний уровень, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили порталу Казинформ в департаменте экологии по городу Алматы, в этом году воздух стал намного чище по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На уровень загазованности Алматы влияют три фактора: выхлопные газы от автотранспорта, угольный дым от ТЭЦ и дым от частного сектора, где жгут не только уголь. Карантин, несомненно, поспособствовал очищению окружающей среды, любое загрязнение экологии обычно антропогенного характера. За месяц карантина загрязнение воздуха Алматы снизилось с 5 до 2 ПДК. После снятия карантина отмечено вновь увеличение до 5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что филиалом РГП "Казгидромет" по Алматы проводится постоянный мониторинг на 26 постах состояния атмосферного воздуха города. Согласно опубликованным данным РГП "Казгидромет", за период с 11 по 17 августа в Алматы было зафиксировано 82 случая превышения предельно допустимых норм, воздух был наиболее загрязнен в районе улицы Амангельды, угол улицы Сатпаева. За период с 18 по 24 августа было зафиксировано 83 случая превышения предельно допустимых норм, воздух был наиболее загрязнен в Жетысуском районе, на территории районного акимата в микрорайоне Кулагер. За период с 1 по 7 сентября было зарегистрировано 218 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города был наиболее загрязнен в Алатауском районе - на "Алматы арене" и в микрорайоне Алгабас-1.

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