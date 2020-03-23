В Алматы будет точно установлен основной источник загрязнения атмосферного воздуха

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматы РГП "Казгидромет" в период с 20 марта в течение карантина и месяц после его окончания будет проводить внеплановые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе, что позволит точно установить основной источник загрязнения атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы впервые значительно снизилось количество автомобильного транспорта. Таким образом, появилась уникальная возможность определить основной источник загрязнения атмосферного воздуха в Алматы", - рассказали РГП "Казгидромет".

По информации ведомства, "с целью установить, насколько сильно ТЭЦ влияет на качество воздуха города в целом и насколько транспорт загрязняет воздух на загруженных перекрестках города Алматы, по поручению Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГП "Казгидромет" в период с 20 марта в течение карантина и месяц после его окончания будет проводить внеплановые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе на следующих точках:

- в районе автовокзала Саяхат;

- в районе рынка Тастак;

- на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2".

Анализ будет проводиться с учетом синоптической ситуации, а также кроме внеплановых измерений будут применяться данные постов наблюдения за загрязнением воздуха РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и датчиков эко-активиста Павла Плотицына", - пояснили в РГП.

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