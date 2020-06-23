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В Алматы насчитали 2,352 млн деревьев

22.06.2020, 17:28 6859
Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала о работе над улучшением экологического благополучия жителей города, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Ливинской, управление провело инвентаризацию зеленых насаждений в городе и насчитало 2,352 млн деревьев. 
 

Фактический зеленый фонд - 1,8 млн (77%), 539 тыс. (23%) - ослабленные. В основном растет вяз (38%) - уникальное алматинской дерево, обладающее массой положительных свойств, например, поглощает большое количество пыли, устойчиво к резким климатическим условиям, выдерживает жару и холод. В городе произрастает 10% клена, яблони - 6%, вишни - 5%, тополя и сирени всего 4%", - сказала она.

 
Глава управления напомнила, что в прошлом году по инициативе акима начата акция Jasyl Almaty, целью которой является возвращение Алматы статуса города-сада. 
 

Уже высажено 135 тыс. зеленых насаждений различных пород. И в этом году высажено 8 тыс. деревьев. Планируется еще 257 тыс. саженцев посадить, большая часть будет производится в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском районах. В целом в течение трех лет будет посажено порядка 1 млн зеленых насаждений. В результате площадь зеленых насаждений увеличится с 3,5 квадратного метра на человека до 4 квадратных метров на человека, а площадь парковых зон планируется довести до 5,2 квадратного метра на человека, сейчас - 4,6", - сказала она.

 
По словам Натальи Ливинской, в городе ведется разработка Стратегии озеленения на 2020-2030 годы.
 

Впервые с учетом мнения жителей, общественного совета и активных граждан разработаны Правила содержания и защиты зеленых насаждений. В проекте правил учтены существующие отраслевые проблемные вопросы по содержанию и защите зеленых насаждений. К примеру, за незаконный снос компенсационная посадка составляет 1 к 10, планируется увеличить данную норму до 1 к 100. Впервые в городе ведется биологическая обработка против листогрызущих и сосущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Используются биопрепараты, которые являются экологически безвредными и абсолютно безопасными для людей", - сказала она.

 
Период карантина доказал, что большая часть загрязнения воздуха происходит от транспорта. Показатели ПДК снизились с постоянных 5 до 2. Снижены показатели и по отдельным веществам, например, по фенолу они снизились в 60 раз, по диоксиду азота - в 2 раза. 
 

По инициативе акима с прошлой недели запущено информирование горожан о качестве воздуха на LED-экранах. Показатели обновляются автоматически с ближайших датчиков. Сейчас работает 26 датчиков и за летний период увеличим еще на 10. Также совместно с сообществами и экспертами обсуждены и планируется запустить несколько проектов. Это обустройство велодорожек (велополосы) - 28 километров. После стабилизации эпидемиологической ситуации будут запущены временные пешеходные зоны с перекрытием проезжей части для всех видов транспорта, кроме общественного и спецмашин. Также планируется: запуск экопостов на местах блокпостов и мобильные лаборатории для замеров газовых выхлопов; увеличение выделенных полос для общественного транспорта; утилизация автомобильных масел, шин, запчастей на СТО и пунктах замены масел; установка экобоксов в вузах, школах, бизнес-центрах, в офисах, госучреждениях. Организация пунктов приема макулатуры, пластиковых отходов и стеклотары", - сообщила глава управления.

 
По ее информации, разрабатывается также Комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в Алматы на 2020-2025 годы. К 2022 году ожидается снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 тыс. тонн до 94 тыс. тонн, а к 2025 году с учетом перевода ТЭЦ-2 на газ планируется сократить выбросы до 48,4 тыс. тонн от всех источников загрязнения.        
 

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