Алматинцев стали информировать о состоянии воздуха через LED-экраны

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - В Алматы стартовал проект по информированию горожан о качестве воздуха в различных частях мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

Данные мониторинга состояния воздуха начали выводить на LED-экраны. Информация выводится с датчиков, расположенных в разных частях города, ведет Казгидромет. Этот проект позволит повысить уровень информированности алматинцев о качестве городской среды", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Twitter .

Информация будет поступать с 26 датчиков на ближайшие LED-экраны. Данные будут обновляться трижды в день. Дополнительно будет подключено еще 10 мониторинговых станций.

Данные содержат шесть основных показателей состояния воздуха: взвешенные частицы PM 2,5, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол.

Данный проект реализован в соответствии с поручением акима Алматы и является частью комплекса мер по улучшению экологической обстановки в городе.

Право на доступ к экологической информации оговорено в Экологическом кодексе Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе акима мегаполиса.

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