Сагинтаев предложил высадить в Алматы миллион деревьев

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предложил в течение трех лет высадить в городе не менее миллиона деревьев, передает Kazakhstan Today.

Провел совещание по вопросам масштабного озеленения нашего города. Сейчас в Алматы 2,2 миллиона деревьев, но 550 тысяч из них находятся в аварийном и болезненном состоянии. Предлагаю осенью начать реализацию трехлетнего проекта "Jasyl Almaty", в рамках которого высадить по всему городу не менее миллиона деревьев. Прежде всего в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском, Алмалинском районах", - написал глава города в Instagram .

Сагинтаев заявил о необходимости озеленить новые микрорайоны, улицы, дворы, создать новые бульвары, скверы, парки, зоны отдыха для жителей по всему мегаполису.

Это большая, но благородная работа. Управление зеленой экономики должно вовлечь в нее все экологические НПО и гражданских активистов, частный бизнес, неравнодушных горожан. Считаю, если каждый алматинец посадит по одному дереву, экология города изменится", - подчеркнул аким и призвал всех горожан к участию в акции.

Давайте вместе вернем Алматы славу самого зеленого города, которым вновь будем гордиться", - заключил аким.

В комментариях пользователи сети приветствуют призыв акима. Вместе с тем горожане отмечают: недостаточно высадить деревья . Требуется уход за саженцами, чтобы они принялись и начали расти.

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