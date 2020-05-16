В Минэкологии рассказали об экологии Алматы и Нур-Султана во время карантина

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов рассказал о том, как карантин повлиял на экологию Алматы и Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

В период с 20 марта, с самых первых дней карантина, министерство совместно с общественностью Алматы и Нур-Султана проводит ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха. По Алматы анализ показывает, что в нижней части города превышена концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10. Данные загрязнения характерны для работы ТЭЦ, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3", - цитирует Примкулова Kazpravda.kz .

Вместе с тем, по его словам, в нижней части мегаполиса зафиксировано снижение по газам, в частности, оксидам азота. По концентрации фенола наблюдается 60-кратное снижение от значений прошлого года.

Это говорит о снижении влияния выбросов от автотранспорта", - пояснил Примкулов.

Он также сообщил, что в Алматы прорабатывается соответствующая экологическая дорожная карта. "Будут разработаны меры по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Также рассматриваются вопросы установки очистных сооружений, увеличения площади зеленых насаждений, перевода общественного транспорта на газ", - добавил он.

По словам вице-министра, анализ качества воздуха по Нур-Султану также показывает снижение загрязняющих веществ, которые характерны для автотранспорта.

Однако крупные промышленные предприятия продолжают работать, выбросы от них по-прежнему есть", - заключил Примкулов.

Ранее сообщалось, что Казгидромет с 20 марта в течение карантина и месяц после его окончания будет проводить в Алматы внеплановые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе, что позволит точно установить основной источник загрязнения атмосферного воздуха

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