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Аким Алматы высказался о неквалифицированных водителях автобусов

23.08.2019, 12:31 15985
Аким Алматы высказался о неквалифицированных водителях автобусов
Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о неквалифицированных водителях автобусов, передает Kazakhstan Today.
 
Аким Алматы на встрече с населением Жетысуского района сообщил об имеющихся проблемах в сфере общественного транспорта.
 
В частности, он отметил нехватку автобусов. "Сейчас идет закуп транспорта, ожидаем около 200 автобусов из Китая", - сказал он. 
 
Кроме того, он отметил дефицит квалифицированных водителей общественного транспорта.
 
"Автопарки наши берут всех подряд", - сказал Сагинтаев, отметив, что некоторые водители ночуют в автобусах и выходят опять на маршрут, что приводит к опасной ситуации на дорогах.
 

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