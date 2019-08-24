Аким Алматы высказался о неквалифицированных водителях автобусов

Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о неквалифицированных водителях автобусов, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы на встрече с населением Жетысуского района сообщил об имеющихся проблемах в сфере общественного транспорта.

В частности, он отметил нехватку автобусов. "Сейчас идет закуп транспорта, ожидаем около 200 автобусов из Китая", - сказал он.

Кроме того, он отметил дефицит квалифицированных водителей общественного транспорта.

"Автопарки наши берут всех подряд", - сказал Сагинтаев, отметив, что некоторые водители ночуют в автобусах и выходят опять на маршрут, что приводит к опасной ситуации на дорогах.

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