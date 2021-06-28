Аким Алматы высказался об ужесточении требований к водителям мопедов

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов, высказался о необходимости ужесточения требований к водителям мопедов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению акима Алматы, должны быть введены правила, регулирующие передвижение водителей мопедов с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

К сожалению, среди водителей мопедов и скутеров есть нарушающие правила передвижения по дорогам. Думаю, наступила необходимость (принятия) мер по регулированию передвижения на мопедах", - сказал он.

По данным департамента полиции Алматы, в ходе проводимых профилактических мероприятий выявлено свыше 250 нарушений ПДД со стороны данных участников дорожного движения.

В то же время ПДД РК регулируют положение категории лиц, управляющих альтернативными средствами передвижения, приравненных к иным участникам дорожного движения, и привлекаются к ответственности по статье 615 КоАП (нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения).

С учетом того что данный вид передвижения становится более популярным и, как следствие, прогнозируется рост аварийности, внесено предложение о необходимости рассмотрения вопроса ужесточения правил использования альтернативных средств передвижения и внесения соответствующих предложений в законодательство РК", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Создана рабочая группа из сотрудников всех заинтересованных госорганов при МВД РК. Обсуждаются предложения для внесения в Закон РК "О дорожном движении", в Правила дорожного движения, Кодекс РК "Об административных правонарушениях" в части доработки эксплуатации микромобильного транспорта в городской среде.

Кроме того, по данным пресс-службы акимата Алматы, в мегаполисе завершается разработка "Стратегии развития вело- и пешеходной инфраструктуры города", в которой рассматриваются проблемные вопросы и вносятся предложения.

Стратегией также предусмотрено развитие велоинфраструктуры и обучение участников движения, пользующихся микромобильным транспортом правилам дорожного движения, и обучения вождению велосипедов для детей, что, в свою очередь, призвано снижать аварийность.

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