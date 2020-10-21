Аким Карагандинской области дал поручения по подготовке к зимнему периоду

Караганда. 20 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек дал поручения по подготовке к зимнему периоду, передает Kazakhstan Today.

Мы все должны помнить, что безопасность и жизнь людей стоит на первом месте. Последствия любых ЧС в зимний период могут быть масштабными. Степень защиты напрямую зависит от готовности всех служб - не только ДЧС, но и акиматов, дорожных служб, промышленных предприятий и так далее", - сказал Женис Касымбек на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшемся в режиме онлайн.

Глава региона дал ряд поручений, связанных с безопасным прохождением отопительного сезона и зимним содержанием автодорог. Кроме того, на усиленный контроль будут взяты участки дорог, подверженные снежным заносам. На особом внимании находится подготовка дорожной техники. Также необходимо усилить профилактику бытовых пожаров.

Как сообщил заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, по области на усиленный контроль будут взяты 525 снегозависимых участков автодорог протяжённостью 714 километров. По информации дорожных организаций, подготовлено 215 единиц техники. На автодорогах республиканского и областного значения организуют 28 пунктов обогрева для оказания помощи пострадавшим.

В зимний период планируется задействовать силы органов гражданской защиты - это свыше 3 тысяч человек и 1200 единиц техники. Имеются вездеходы и вахтовые автомобили на случаи эвакуации и спасения людей.

Одной из проблем зимнего периода являются пожары в жилом секторе и отравление угарным газом из-за неполадок печного отопления. Аким области поручил шире разъяснять населению правила пожарной безопасности, продолжать совместные рейды и подворовые обходы. Нужно максимально помочь людям из социально защищаемых категорий с установкой датчиков угарного газа.

Женис Касымбек также дал задание по оснащению добровольных противопожарных формирований. Районные акиматы должны выделить средства на приобретение необходимого оборудования.

По информации ДЧС, на территории области действуют 26 технически оснащённых пожарных постов. На средства областного бюджета в этом году приобретено 20 единиц современной пожарной автотехники. Из местных бюджетов профинансирована покупка 22 мобильных комплексов, которые распределены по отдалённым населённым пунктам. В течение трёх лет планируется создать ещё 21 пожарный пост.

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