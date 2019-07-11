Аким Карагандинской области поручил усилить работу по профилактике несчастных случаев среди детей

Караганда. 10 июля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на аппаратном совещании поднял вопрос о трагедиях на дорогах, водоёмах и участившихся случаях выпадения детей из окон многоэтажек, передает Kazakhstan Today.

Меня, как отца, это очень беспокоит. На прошлой неделе было два случая, один из которых закончился печально. Дети из-за своей любознательности не понимают всей опасности и ненадёжности москитных сеток. Поэтому здесь в первую очередь ответственность лежит на нас с вами, на взрослых", - сказал глава региона.

По информации пресс-службы акима области, Ерлан Кошанов поручил сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям усилить профилактическую работу. Снимать агитационные ролики, рассказывать о правилах поведения и средствах защиты, в случае необходимости организовать поквартирные обходы.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Карагандинской области ожидается жара. Люди поедут отдыхать, купаться, в этой связи в регионе необходимо усилить работу спасателей.

Сотрудники ДЧС должны разъяснять людям правила поведения на воде, а также напоминать, чтобы не оставляли без присмотра детей и воздерживались от чрезмерного употребления спиртного", - подчеркнул аким Карагандинской области.

Также глава региона заострил внимание на дорожно-транспортных происшествиях. С целью профилактики ДТП аким области поручил полицейским усилить патрули на трассах, ведущих из Караганды в популярные места отдыха: Топар, Балхаш, Темиртау и Баянаул.

Кроме того, Ерлан Кошанов поручил продлить сроки санаторного лечения для людей с ограниченными возможностями. Как уточнили в пресс-службе, сейчас они могут находиться в загородных оздоровительных центрах десять дней.

На санаторно-курортное лечение инвалиды из Карагандинской области направляются, согласно утверждённому графику, на 10 дней в санаторий "Алмаз" в Щучинск. Жители области на встречах, в ходе личных приёмов неоднократно поднимали вопрос увеличения количества дней предоставления санаторно-курортного лечения", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

По её словам, в других регионах Казахстана люди с ограниченными возможностями могут отдыхать в санаториях в течение 12 дней. Чтобы увеличить сроки загородного лечения для карагандинцев, из бюджета необходимо дополнительно выделить 64 млн тенге. Управление координации занятости и социальных программ уже направило бюджетную заявку в управление финансов.

Поручаю своим заместителям и управлению финансов проработать этот вопрос и изыскать средства на увеличение сроков санаторно-курортного лечения для людей с особыми потребностями", - поручил Ерлан Кошанов.

Глава региона также напомнил о важности предоставления индивидуальных помощников и инватакси. Всего в Карагандинской области проживают 67 620 человек с ограниченными физическими возможностями.

Отметим, что, по данным на прошлый год, люди с ограниченными возможностями получали услугу "Инватакси" в семи городах Карагандинской области . Наибольшее количество "инватакси" - около 20 - в Караганде. Также в 2018 году в области запустили пилотный проект Surdo-Online - в помощь инвалидам по слуху и речи. Система позволяет обеспечить равные условия людям с ограниченными возможностями при получении информации и услуг в ЦОНах, центрах занятости, налоговых управлениях, некоторых поликлиниках. Вместо живого переводчика используется искусственный интеллект, а общение происходит через компьютер или смартфон - посредством видео-конференц-связи в режиме онлайн.

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