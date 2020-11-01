Аким Карагандинской области потребовал жёстко пресекать нарушения карантинного режима

Караганда. 12 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек высказался по поводу свадеб и массовых гуляний во время карантина, передает Kazakhstan Today.

С весны остаются под запретом различные массовые мероприятия. Тем не менее некоторые залы торжеств продолжают проводить свадьбы, юбилеи и другие массовые мероприятия в обход запретов. Нарушителей подвергают крупным штрафам. Но, видимо, их это не пугает. На днях зафиксировали свадьбу, где присутствовало больше ста человек. Вчера в социальных сетях вышла информация о работе ночного клуба, где на дискотеку собралось больше 200 молодых людей", - о последних нашумевших случаях Женис Касымбек рассказал на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Аким области считает слабым контроль со стороны полиции и местных акиматов.

Блогер утверждает, что ночной клуб работает всё время, что длится карантин. У меня вопрос к правоохранительным органам, акимату: как могли такое допустить? Эти места известны, но их не закрывают. Это можно считать халатностью", - заявил Женис Касымбек.

Он потребовал разобраться с каждым случаем и ежедневно докладывать о работе с нарушителями.

Аким области призвал жителей набраться терпения и избегать больших компаний.

Праздники, свадьбы, юбилеи подождут: жизнь и здоровье родных и близких гораздо важнее", - подчеркнул Женис Касымбек.

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