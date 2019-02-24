Аким Карагандинской области предложил ввести для многодетных матерей бесплатные проездные билеты

Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов предложил внедрить для многодетных матерей бесплатные проездные билеты, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что в начальной школе нужно создавать группы продленного дня для удобства многодетных семей, в том числе одиноких матерей, кто не может обеспечить полноценный досуг своим детям после школы. Эти и другие возможности Ерлан Кошанов поручил рассмотреть на внеочередной конференции партии "Нур Отан".

Глава области уделил особое внимание вопросам поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Он заявил о том, что партийцы будут способствовать увеличению пособий.

"Сейчас у нас 18 тысяч детей охвачены бесплатным горячим питанием. Кроме этого, обеспечиваем 30 000 детей из малообеспеченных семей бесплатной школьной формой и принадлежностями. Нужно предусмотреть и для многодетных семей, где есть школьники, бесплатную форму и канцелярские принадлежности", - добавил первый руководитель Карагандинской области.

Этими и другими вопросами будет заниматься специальный совет по вопросам семьи и социальной защиты при партии "Нур Отан", созданный по поручению Ерлана Кошанова.

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