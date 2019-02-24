Система Orphus

Аким Карагандинской области предложил ввести для многодетных матерей бесплатные проездные билеты

15.02.2019, 09:06 12610
Аким Карагандинской области предложил ввести для многодетных матерей бесплатные проездные билеты
Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов предложил внедрить для многодетных матерей бесплатные проездные билеты, передает Kazakhstan Today.
 
Кроме того, глава региона подчеркнул, что в начальной школе нужно создавать группы продленного дня для удобства многодетных семей, в том числе одиноких матерей, кто не может обеспечить полноценный досуг своим детям после школы. Эти и другие возможности Ерлан Кошанов поручил рассмотреть на внеочередной конференции партии "Нур Отан".
 
Глава области уделил особое внимание вопросам поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Он заявил о том, что партийцы будут способствовать увеличению пособий. 
 
"Сейчас у нас 18 тысяч детей охвачены бесплатным горячим питанием. Кроме этого, обеспечиваем 30 000 детей из малообеспеченных семей бесплатной школьной формой и принадлежностями. Нужно предусмотреть и для многодетных семей, где есть школьники, бесплатную форму и канцелярские принадлежности", - добавил первый руководитель Карагандинской области. 
 
Этими и другими вопросами будет заниматься специальный совет по вопросам семьи и социальной защиты при партии "Нур Отан", созданный по поручению Ерлана Кошанова. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров