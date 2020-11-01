Аким Карагандинской области провёл онлайн-приём граждан

Караганда. 16 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл очередной виртуальный приём граждан. Жители региона обратились с вопросами, относящимися к коммунальной сфере, сообщили в пресс-службе областного акимата, передает Kazakhstan Today.

Жительница Темиртау Гульсара Даулетбаева пожаловалась на отсутствие тепла в своей квартире.

Вообще тепло в дом идёт", - ответил на жалобу аким Темиртау Кайрат Бегимов. - Проблема в том, что в квартире самостоятельно поменяли разводку.

Аким области дал поручение в ближайшее время решить вопрос с отоплением в квартире жительницы Темиртау.

Если человек пришёл на приём, значит, у него действительно есть проблема. Акиму города Темиртау поручаю решить её", - сказал Женис Касымбек.

Также на онлайн-встрече прозвучали вопросы по освещению, установке камер видеонаблюдения и проведению канализации на улице Нестерова в Караганде и прилегающих к ней улиц частного сектора.

Проблема нашего района в отсутствии канализации в частном секторе. Аким города ещё в феврале обещал, что в этом году сделают ПСД и на следующий год проложат канализацию. Также у нас нет освещения. И установка камер видеонаблюдения тоже бы нам не помешала. Возможно, это бы решило проблему несанкционированной свалки", - считает житель частного сектора Павел Ларченко.

Женис Касымбек дал поручение акиму города Ермаганбету Булекпаеву встретиться с жильцами улицы Нестерова и детально обсудить все вопросы.

Поручаю акиму города по канализации в указанном районе завершить всю документацию за осенне-зимний период и летом всё сделать", - сказал глава региона.

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