Аким Кызылординской области открыл аккаунт в Twitter

Кызылорда. 1 июля. Kazakhstan Today - Новый глава Кызылординской области Куанышбек Искаков открыл свою страницу в социальной сети Twitter, эта информация размещена на официальной странице акимата Кызылординской области в Facebook, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Дорогие земляки! Для оперативной связи с Вами создал свою страницу в Twitter (@IskakovKD /Ysqaqov Qyanyshbek - сделать гиперссылку). Всегда открыт к диалогу", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня, премьер-министр РК Аскар Мамин представил кызылординцам нового акима области Куанышбека Искакова.

На заседании актива региона на должность руководителя области был представлен прежний заместитель акима области Искаков Куанышбек Досмаилович , назначенный распоряжением главы государства акимом Кызылординской области. Депутаты маслихата единогласно поддержали кандидатуру нового акима, отметил Аскар Мамин.

Глава казахстанского правительства поблагодарил Крымбека Кушербаева за проделанную работу.

Крымбек Елеуович - опытный организатор, за время работы акимом области ему удалось достичь больших успехов. Он возглавлял Кызылординскую область на протяжении шести лет, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. За это время были реализованы крупные инфраструктурные и промышленные проекты. Приняты эффективные меры по развитию социальной сферы.Желаю Вам дальнейших успехов на новой должности", - сказал Аскар Мамин.

В свою очередь, Крымбек Кушербаев поблагодарил за оказанное ему доверие и пожелал успехов новому акиму.

Я был назначен на должность акима области 6,5 лет назад. Первый Президент, Елбасы Н.А. Назарбаев поручил вывести регион из числа отстающих и всегда поддерживал нашу область. За это жители Приаралья всегда будут благодарны Елбасы", - сказал Крымбек Кушербаев.

Также Крымбек Кушербаев отметил многолетнюю безупречную работу своего преемника и пожелал Куанышбеку Искакову успехов на новой должности.

В свою очередь, новый аким области Куанышбек Искаков поблагодарил за оказанное доверие.

Назначение на эту должность - большая ответственность для меня. Крымбек Елеуович немало сделал для развития родного края, обещаю направить все свои усилия на продолжение Вашего дела", - сказал Куанышбек Искаков.

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