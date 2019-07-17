Аким Кызылординской области открыл аккаунт в Twitter

Дорогие земляки! Для оперативной связи с Вами создал свою страницу в Twitter (@IskakovKD /Ysqaqov Qyanyshbek - сделать гиперссылку). Всегда открыт к диалогу", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 июня, премьер-министр РК Аскар Мамин представил кызылординцам нового акима области Куанышбека Искакова.
На заседании актива региона на должность руководителя области был представлен прежний заместитель акима области Искаков Куанышбек Досмаилович, назначенный распоряжением главы государства акимом Кызылординской области. Депутаты маслихата единогласно поддержали кандидатуру нового акима, отметил Аскар Мамин.
Глава казахстанского правительства поблагодарил Крымбека Кушербаева за проделанную работу.
Крымбек Елеуович - опытный организатор, за время работы акимом области ему удалось достичь больших успехов. Он возглавлял Кызылординскую область на протяжении шести лет, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. За это время были реализованы крупные инфраструктурные и промышленные проекты. Приняты эффективные меры по развитию социальной сферы.Желаю Вам дальнейших успехов на новой должности", - сказал Аскар Мамин.
В свою очередь, Крымбек Кушербаев поблагодарил за оказанное ему доверие и пожелал успехов новому акиму.
Я был назначен на должность акима области 6,5 лет назад. Первый Президент, Елбасы Н.А. Назарбаев поручил вывести регион из числа отстающих и всегда поддерживал нашу область. За это жители Приаралья всегда будут благодарны Елбасы", - сказал Крымбек Кушербаев.
Также Крымбек Кушербаев отметил многолетнюю безупречную работу своего преемника и пожелал Куанышбеку Искакову успехов на новой должности.
В свою очередь, новый аким области Куанышбек Искаков поблагодарил за оказанное доверие.
Назначение на эту должность - большая ответственность для меня. Крымбек Елеуович немало сделал для развития родного края, обещаю направить все свои усилия на продолжение Вашего дела", - сказал Куанышбек Искаков.
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