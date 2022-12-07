Аким Мангистауской области объявил выговоры высокопоставленным чиновникам за перебои с горячей водой в регионе

МАЭК снизило давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки

Актау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината МАЭК, - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината МАЭК, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.





Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву за перебои с горячей водой в регионе, где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.





Ногаев поручил принять срочные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на "МАЭК-Казатомпром".





Должен быть четкий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия МАЭК. Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний: "сегодня дадим воду, завтра утром", лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов", - сказал Нурлан Ногаев.





По данным ведомства, 30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того, на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.





Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.





Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей и питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.



