Аким Нур-Султана инициировал необычный челлендж

Фото: сайт astana.gov.kz

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов инициировал необычный челлендж в Instagram в честь Дня домбры, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С композитором Ренатом Гайсиным исполнили кюй известного композитора Абдимомына Желдибаева "Ерке сылкым". Призываю жителей столицы и своих коллег принять участие в челлендже! Исполнить на домбре наши национальные кюи!", - написал Кульгинов на своей странице в Instagram.

Домбра является главным символом нашей музыкальной культуры, нашим достоянием. Через мелодии кюев мы передаём наши традиции и культурные ценности. Кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Дины Нурпеисовой и многих других композиторов всегда будут в памяти нашего народа. Их творения будут и дальше передаваться из поколения в поколения", - написал аким.

Очень важно развиваться всесторонне. Радует, что ещё совсем юные жители и наша молодёжь проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте".

День Домбры отмечается в Казахстане 4 июля.

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