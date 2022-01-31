Аким Нур-Султана призвал "сделать окраины удобными микрорайонами"

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
На встрече горожане попросили завершить работы по канализации, построить школу, дворы и общественные пространства, провести уличное освещение, Интернет, установить теплые остановки, запустить новые автобусные маршруты. Все вопросы мы записали и разделили на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные", - написал аким.
По его словам, только в ЖМ "Уркер" за два года построили 73 километров сетей канализации, 17 канализационных насосных станций, 51 километр дорог и 127 тысяч квадратных метров тротуара. Подвели электроснабжение к шести канализационным насосным станциям, выполнили работы по ремонту и замене нескольких насосов. Все это позволило значительно улучшить условия жизни горожан.
Алтай Кульгинов сообщил, что в текущем году здесь планируют приступить к строительству общежития для работников сфер образования и здравоохранения, пожарного депо, школы на 1800 мест и начать строительство газораспределительных сетей.
Очень важно создавать места для проведения досуга. В прошлом году двухэтажный коттедж мы переоборудовали под Дворовый клуб, где созданы все условия для бесплатного проведения досуга как для детей, так и для взрослых, построили несколько общественных пространств. Строим здесь физкультурно-оздоровительный комплекс, на пресечении улиц Доспамбет жырау и Айгыржал планируем построить еще одно общественное пространство", - сообщил глава города.
По его словам, здесь планируют запустить новые автобусные маршруты, продолжить работы по проведению освещения, строительству дорог.
В столице 16 жилых массивов. Мы работаем над их системным развитием. В ближайшие годы в ЖМ планируем построить еще 130 километров сетей водоснабжения и водоотведения, 85 километров ливневой канализации, более 170 километров сетей электроснабжения, 23 километра сетей теплоснабжения, три комплекса очистных сооружений ливневых канализаций. Наша цель - сделать окраины своего рода микрорайонами с удобной для комфортного проживания инфраструктурой", - написал аким столицы.