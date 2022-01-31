Аким Нур-Султана призвал "сделать окраины удобными микрорайонами"

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АЛМАТЫ. 30 ЯНВАРЯ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом по Восточному календарю и открыл праздничный концерт, организованный посольством КНР в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорогие друзья, приветствую вас всех на концерте, посвященном новому году по лунному календарю, празднику Чуньцзе. Предстоящий год - год Тигра. Это животное своенравное, любимое среди китайцев. Тигр умный, шустрый, решительный, уверенный в себе. Он смелый и практически не знает страха, поэтому ожидается, на мой взгляд, вполне успешный и удачный год. Проведение нашим посольством концерта накануне праздника весны стало доброй традицией, практикующийся в течении последних лет, но нынешний год характеризуется двумя памятными датами - это 30-летие Независимости Казахстана и 30-летие установления дипломатических отношений наших стран, поэтому сегодняшний концерт имеет для нас особое значение", - отметил Чжан Сяо.

Чрезвычайный и Полномочный Посол напомнил, что "в этом году новый год приходится на 1 февраля, (наступит) буквально через пару дней. Сейчас по всему Китаю царит предпраздничная атмосфера. Приветливые хозяйки начинают готовить вкусности. Люди начали возвращаться к своим родным очагам. Среди присутствующих немало тех, кто жил и учился в Китае. Вместе с китайцами проводили праздник Чуньцзе, поэтому знают не понаслышке, какое внимание уделяется этому празднику в Китае, поскольку это самый торжественный праздник. По всей стране сегодня наблюдается предпраздничная суета, конечно, приятная суета. Благодаря эффективным и методическим противоэпидемическим мерам COVID-19 в Китае почти подавлен, и теперь он практически не повлияет на праздничное настроение. Нынешний праздник Чуньцзе отличается еще и тем, что он почти совпадает с одним из важных авторитетных спортивных мероприятий - зимними Олимпийскими играми-2022 в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля. Таким образом, Пекин станет единственным в мире городом двух Олимпиад - и летней, и зимней. Предстоящая зимняя Олимпиада вдвойне украсит Пекин и вдвойне прибавит всем китайцам радости. В целях реализации озвученных правительством Китая принципов зелености, инклюзивности, открытости и честности Китай на протяжении последних шести лет провел прагматичную, высокоэффективную и энергичную подготовительную работу, построил высококачественные и экологически зеленые объекты инфраструктуры.".

Чжан Сяо рассказал о проведении Пекинской Олимпиады в сложных условиях напряженной международной обстановки.

На фоне международной политической и экономической турбулентности предстоящая зимняя Олимпиада станет уникальной возможностью продемонстрировать человеческую солидарность, стойкость и международное сотрудничество. Абсолютное большинство стран мира проявляет сильное желание, чтобы успешное проведение в Пекине такого яркого, необыкновенного и выдающего спортивного мероприятия способствовало укреплению мира и дружбы всех стран. Им плевать на попытки политизации спорта. Для них есть только одно твердое убеждение: спорт вне политики. Мы знаем, что Казахстан силен в некоторых зимних видах спорта. Его спортсмены уже завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта на предстоящую зимнюю Олимпиаду. Насколько мне известно, все они два дня тому назад уже вылетели в Пекин. Согласно разработанному оргкомитетом алгоритму, прибывающие в Китай спортсмены попадают в замкнутую систему управления, полностью изолированную от общества. Все они должны ежедневно наблюдать за свои здоровьем и сдавать ПЦР-тесты, таким образом здоровье каждого спортсмена будет полностью гарантировано".

Чжан Сяо отметил, что "концерт проходит на фоне успешно завершившейся четыре дня тому назад видеоконференции председателя КНР господина Си Цзиньпина и глав пяти государств Центральное Азии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с этими странами. На этой конференции председатель Си Цзиньпин обобщил секрет успеха отношений Китая со странами Центральной Азии за прошедшие 30 лет - это взаимоуважение, добрососедство, взаимопомощь и взаимная выгода. Такое утверждение было тут же одобрено всеми пятью главами государств. Это не дежурные слова и не красивые шаблоны. За каждым словом закрепляется масса конкретных примеров. Эти четыре принципа стали непреходящими ценностями наших стран. Убежден, что они станут и непоколебимым ориентиром на пути постоянного повышения уровня наших взаимоотношений. Должен сказать, что китайско-казахстанские отношения выделяются среди взаимоотношений нашей страны с остальными государствами региона. Согласно новейшей статистики, товарооборот наших стран за прошедший год составил $25,3 млрд, увеличившись на 18%. Эта сумма превысила половину от общего товарооборота со странами Центральной Азии".

Наш высочайший уровень взаимодоверия и взаимовыручки проявился еще в ходе подавления недавних январских массовых беспорядков в Алматы. Председатель КНР господин Си Цзиньпин одним из первых лидеров мира выразил поддержку президенту Казахстана. В адресованном президенту Касым-Жомарту Токаеву послании он четко заявил, что Китай твердо поддерживает усилия по обеспечению мира, стабильности и наведению порядка в стране, а также против любых попыток инспирировать цветные революции и подорвать мирную жизнь казахстанцев. В день национального траура министр иностранный дел КНР господин Ван И позвонил своему казахстанскому коллеге, выразив солидарность с казахстанским народом. Мы убеждены, что черная полоса уже преодолена. Экономика будет восстановлена в скором времени. Как говорят в Китае, радуга приходит после бури. Казахстан станет сильнее и крепче. Китай всегда готов оказать всяческое содействие дружественному Казахстану", - подчеркнул посол КНР.

Дорогие друзья, от имени посольства Китая выражаю вам искреннюю признательность и желаю вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов в новом году!", - заключил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо.