Аким Туркестанской области высказался о спектакле за 246 млн тенге

Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев высказался о спектакле в Туркестанском музыкально-драматическом театре за 246 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе брифинга в СЦК аким ответил на вопрос журналиста, не кажется ли ему завышенной стоимость спектакля "Борте".
Я так не считаю. 246 млн тенге для одного спектакля. Мы всю смету проверили, там ничего лишнего не предусмотрено. И, учитывая, что это новый абсолютно театр, там и декорации, и костюмы, гонорар авторов, режиссера, зарплаты актеров - все это обосновано, проверка показала", - сказал аким.
Он отметил, что спектакль поставили на высоком уровне.
Сегодня театр и, в частности, спектакль являются достопримечательностью нашего города. Специально, чтобы посмотреть театр приезжают люди из других городов. Я не очень представляю, как за 3-4 млн можно поставить спектакль. Мне кажется, это какие-то совсем массовые производства. Я тоже интересовался сметами спектаклей. 200 млн для спектаклей, для ведущих театров не является большой суммой", - сказал Умирзак Шукеев.
Если там есть нарушения, то пусть проверяют соответствующие органы. Я там не вижу никаких нарушений", - заключил аким.