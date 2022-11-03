Акимат Алматы предостерегает алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК

Фото: Акимат Алматы
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы просит алматинцев воздержаться от покупки квартир в строящихся жилых комплексах, не имеющих разрешительных документов на строительство.
В пример в ведомстве привели ЖК "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы, который возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением "ведение крестьянского хозяйства".
В июле по результатам внеплановой проверки объекта управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по статье 316, часть 1, 321 КоАП, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19.10.2022 года. По истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры", - отметили в акимате.
Дополнительно управлением в суд направлено исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость.
Ранее акимат запустил горячую линию, по которой перед покупкой недвижимости можно проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов, +7 (727) 229-81-36.
Напомним, ранее казахстанские депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
Также было заведено дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте.