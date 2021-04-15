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Акимат Алматы презентовал проекты по благоустройству набережных рек и БАКа

14.04.2021 10153
Акимат Алматы презентовал проекты по благоустройству набережных рек и БАКа
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Во время онлайн-презентации планов по благоустройству города главе мегаполиса Бакытжану Сагинтаеву о мерах, принимающихся в Алматы для возвращения ему статуса самого зеленого города, рассказала руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметила руководитель управления зеленой экономики, новая градостроительная политика - это формирование самодостаточных центров в каждом районе города. 
 

Наша задача - подчеркнуть идентичность районов, создать безопасные, комфортные парки, а наша политика - подчеркнуть уникальность каждой территории, исходя из потребностей жителей. В каждом проекте по благоустройству мы будем взаимодействовать с алматинцами", - отметила Наталья Ливинская.

 
В презентации были представлены проекты обустройства Аэропортовского озера в Турксибском районе. Общественные пространства в Алатауском и Жетысуском районах. Их цель сформировать комфортную и максимально зеленую городскую среду. Сформировать сеть общественных пространств.
 
Проект по ремонту и благоустройству Большого Алматинского канала. Запланирована реконструкция всего канала, его мостов, гидротехнических сооружений, пешеходной зоны вдоль него. Безопасные пешеходные и велосипедные дорожки свяжут три зоны между собой. 
 
Планируется создание коридора: Парк Первого Президента - Улкен Алматы - Сайран. 
 

Сейчас мы формируем один из главных активов - коридор, который начинается с Парка Первого Президента. Каждый алматинец, да и гость города, посещал хотя бы один раз Парк Первого Президента. Сейчас это парк городского уровня, но мы планируем сделать парк мирового уровня", - рассказала руководитель управления зеленой экономики.

 
Также будут развиваться набережные рек Есентай и Киши Алматы, они обладают огромным потенциалом для формирования пешеходных осей, соединяющих северно1 и южной частей города.
 
Глава управления презентовала проекты садового кластера, куда войдет Городской Арборетум и культурные кластера.
 

Хочу подчеркнуть, что в центральной части города предусмотрен другой подход. В центре города не будет капитального ремонта - мы сохраним уникальность и атмосферу Алматы, которую мы все так любим", - отметила Ливинская.

 
Будут отреставрированы и приведены в порядок прилегающие территории знаковых для горожан объектов: улицы Байсеитовой, Музея имени Кастеева, Театра имени Ауэзова, Дворца школьников, Государственного музея - наследия Алматы, исторического объекта и символа Казахстана.
 

В заключение еще раз хочу повторить, что все проекты не будут осуществляться без присутствия жителей Алматы. Поскольку только с жителями города мы сможем сделать Алматы комфортным и безопасным. Городу нужны новые парки и скверы, нужно подчеркнуть уникальность Алматы. А в центральной части города мы максимально сохраним историческую ценность", - подытожила глава управления.

 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как проходит процесс озеленения города.
 

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