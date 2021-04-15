Город должен быть зеленым - Сагинтаев

Алматы. 14 АПРЕЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-презентации "Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения" рассказал, как проходит процесс озеленения города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своей стратегии в одном из семи пунктов мы отметили, что город должен быть зеленым. Но в последнее время мы стали утрачивать статус Алматы зеленого города. Если смотреть на цифры, то на сегодня у нас 2 миллиона 600 тысяч деревьев. Из них 23% ослаблены или находятся в аварийном состоянии. Остается 1 миллион 900 тысяч деревьев - это и есть наш зеленый фонд", - сказал аким города.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что основная часть этого фонда находится в Медеуском, Турксибском районах, в роще Баума и в старых городских районах. За последние 10 лет город вырос в 2 раза. Появились новые районы. Территория увеличилась, а фонд - нет.

Аким отметил, в сентябре 2019 года была объявлена программа "Жасыл Алматы". Было высажено 282 тысячи саженцев. В основном посадки проводились в Алатауском, Турксибском и Медеуском районах.

В дальнейшем мы охватим территорию в 65 гектаров. Проводится огромная работа по озеленению. Где и как будем высаживать - уже утверждено. Отрадно, что к нашей акции подключается много неравнодушных. Начата посадка 350 тысяч деревьев в этом году. В весенний период будет высажено 50 тыс. деревьев, основные посадки будут в осенний период, так как это наиболее благоприятное время", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

17 марта под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы. Тогда президент назвал актуальной задачей последовательное наращивание "зеленого" массива города. В этом вопросе глава государства высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

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