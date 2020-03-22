Акимат опубликовал адреса очагов заражения коронавирусом в Алматы

В городе определены десять зон очагов, на территории которых расположены восемь многоквартирных домов и два частных дома:
микрорайон Алтай - 1, 8;
микрорайон Жасканат, 86;
Енликгуль, 34 А;
Зенкова, 59;
Достык, 162;
Гоголя, 75;
Сары-ой, 234;
Жарокова, 16;
Желтоксан, 125;
Байтурсынова, 78/1.
Как сообщалось ранее, в ходе заседания городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019.
По состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019: Алмалинский район - 3; Медеуский - 3; Турксибский - 2; Жетысуский - 1; Алатауский - 1.
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