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Акимат опубликовал адреса очагов заражения коронавирусом в Алматы

21.03.2020, 14:53 11206
Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - Акимат опубликовал адреса очагов заражения коронавирусом в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В городе определены десять зон очагов, на территории которых расположены восемь многоквартирных домов и два частных дома:
 
микрорайон Алтай - 1, 8;
 
микрорайон Жасканат, 86;
 
Енликгуль, 34 А;
 
Зенкова, 59;
 
Достык, 162;
 
Гоголя, 75;
 
Сары-ой, 234;
 
Жарокова, 16;
 
Желтоксан, 125;
 
Байтурсынова, 78/1.
 
Как сообщалось ранее, в ходе заседания городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019.
 
По состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019: Алмалинский район - 3; Медеуский - 3; Турксибский - 2; Жетысуский - 1; Алатауский - 1. 
 

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