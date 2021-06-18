Акимат Семея обратился в полицию из-за разрушения старинного здания

СЕМЕЙ. 17 ИЮНЯ - Отдел культуры и развития языков акимата Семея направил обращение в правоохранительные органы по факту несанкционированного разрушения бывшего купеческого особняка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разрушена стена бывшего купеческого особняка, который в настоящее время проходит историко-культурную экспертизу с целью установления его исторической значимости и степени сохранности, сообщает пресс-служба акимата ВКО.

Ранее владелец здания построил рядом с ним торговый дом и планировал снести бывший музей, чтобы возвести на его месте жилой дом. В рамках рабочего визита в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встречался с предпринимателем и в ходе беседы с ним сообщил, что власти намерены выделить средства на приведение строения в первозданный вид. Также он отметил, что местные исполнительные органы подготовили документы, необходимые для подтверждения исторической ценности здания.

По информации управления культуры ВКО, процесс придания старинному зданию статуса памятника истории и культуры местного значения уже запущен, поэтому владелец должен обеспечивать его сохранность.

Здание пока не входит в государственный список памятников истории и культуры, однако 9 июня на заседании областной комиссии по охране памятников истории и культуры был рассмотрен вопрос придания ему статуса памятника истории и культуры местного значения", - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления культуры ВКО Раушан Нурмуханова.

По ее словам, с 9 июня владелец бывшего особняка купца должен соблюдать обеспечивать его сохранность. Вместо этого он допустил разрушение одной из стен здания. По данному факту отдел культуры и развития языков Семея обратился в правоохранительные органы. Если выяснится, что особняк пострадал от рук хозяина, в его отношении будет заведено уголовное дело.

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