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Акиму Уральска объявлен выговор после гибели ребенка на неосвещенном пешеходном переходе

23.11.2019, 12:09 6886
Уральск. 23 ноября. Kazakhstan Today - Аким Уральска Абат Шыныбеков получил выговор за тёмные городские улицы, передает Kazakhstan Today. 
 
Вопрос о недостаточном освещении остро встал после гибели 10-летней девочки. Её насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе, где не было ни одного фонаря, сообщает телеканал КТК.
 

В областном центре, в городе Уральске, на 41% выросло число погибших на дорогах. И поэтому я вчера объявил выговор акиму города и поручил ему принять меры по руководителям ряда отделов, связанных с дорогами, с освещением", - сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

 
На плохое освещение горожане стали обращать внимание уже давно, но новые фонарные столбы появились возле пешеходного перехода только после трагической гибели 10-летней девочки под колесами автомобиля.
 
Как отмечается, в сюжете, в кромешной тьме остаются десятки подобных нерегулируемых переходов. 
 

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