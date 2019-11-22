В Уральске водитель сбил насмерть школьницу на пешеходном переходе и скрылся

Уральск. 21 ноября. Kazakhstan Today - В 5-м микрорайоне Уральска в минувшую среду, в 20.50, водитель сбил насмерть школьницу на пешеходном переходе и скрылся, передает Kazakhstan Today.

Водитель сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель, сбив ребенка, с места происшествия скрылся", - сообщил начальник управления полиции Уральска Мерлан Айкенов.

По информации портала "Мой город" , девочка скончалась до приезда скорой помощи. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По городу незамедлительно были разосланы ориентировки по автомашине, введен план "Перехват". Подозреваемого задержали в течение нескольких часов.

Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Он после совершения ДТП уехал с места и спрятал автомобиль "Ауди-А6" темно-зеленого цвета в дачном обществе "Вишневый сад". После задержания он сначала отказывался, однако потом дал признательные показания", - рассказал Мерлан Айкенов.

Подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статье 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Портал также отмечает, что погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье. Она увлекалась карате и танцами. Как рассказал отец девочки, ее мечтой было стать чемпионкой мира по карате.

Моя старшая дочь упорно тренировались, вот вчера шла с карате вместе со своей бабушкой. Когда переходила дорогу по пешеходному переходу, в руках держала отражающую ленту и говорила, что теперь её никто не собьёт, машины сами будут останавливаться. Занималась ещё художественной гимнастикой, танцами. Все время участвовала в соревнованиях и занимала призовые места на республиканских чемпионатах. Она была очень способной, уже в пять лет на международном фестивале в Санкт-Петербурге она заняла первое место с казахским танцем. Большие надежды возлагал её тренер по карате, он даже стал тренировать её бесплатно", - рассказал папа погибшей девочки Асылхан Казиев.

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