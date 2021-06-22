Акмолинские художники и мастера представили свои работы на конкурсе, посвященном юбилею Независимости

КОКШЕТАУ. 21 ИЮНЯ - В Акмолинской области продолжаются районные этапы областного конкурса мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства "Менін Отаным - менін Казакстаным", посвященного 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие организовано с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и активного продвижения ценностей труда, сообщает управление внутренней политики.

На днях выставка изделий декоративно-прикладного искусства прошла в Целиноградском районе.

В творческом конкурсе приняли участие 19 местных мастеров. На выставке были представлены предметы быта, вырезанные из кожи, войлока, дерева, пластика, картины, изделия с национальным колоритом, такие как сырмак, текемет, национальные инструменты и другие разнообразные работы, олицетворяющие богатую культуру нашего народа", - сообщили в отделе внутренней политики района.

Члены жюри во главе с руководителем КГУ "Когамдык келісім" Ермеком Нугмановым отметили оригинальность, технологичность, эстетичность представленных работ и высокий уровень мастерства участников.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стал Асхат Бозымбай, житель села Косшы, мастер резьбы по дереву, изготовлению различных изделий из кожи и кожи с инкрустацией серебра.

Все призеры и участники были награждены грамотами и ценными подарками от организаторов.

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