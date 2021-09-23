Акмолинские школьники соревновались в конкурсе инновационных идей

КОКШЕТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся областной онлайн-конкурс инновационных идей "Первый шаг к великому изобретению" среди школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конкурс организован Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Акмола дарыны" в честь 30-летия независимости, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Цель мероприятия - привлечь учеников к исследовательской, изобретательской деятельности в различных областях науки и техники и поддержка талантливых детей.

В мероприятии приняли участие 22 учащихся в возрасте 13-17 лет из различных районов области и города Кокшетау. Школьники представили работы по 9 номинациям. Это проекты по техническому конструированию в области разработки действующих моделей автотранспорта, промышленности, в области космонавтики и аэрокосмоса, теплоэнергетики, в сфере авиации, строительства и другие", - рассказали организаторы.

Оценивало работы юных изобретателей компетентное жюри, в которое вошел профессорско-преподавательский состав Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова и строительно-технологического колледжа Кокшетау.

По результатам конкурса лучшими стали школьники из Аршалынского, Бурабайского, Шортандинского, Целиноградского, Зерендинского районов и города Кокшетау.

Победители и призеры будут награждены дипломами, а их руководители - благодарственными письмами.

К слову, школьники, занявшие первые места, представят Акмолинскую область на республиканском конкурсе, который пройдет в конце октября.

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