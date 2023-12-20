Алия Назарбаева непричастна к "Оператору РОП" - Минэкологии  

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве Республики Казахстан министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о том, что сейчас Алия Назарбаева непричастна к организации утилизационного сбора "Оператор РОП".





По словам главы Минэкологии, РОП сегодня - 100 процентов государственное предприятие.









Да, до этого это было частное предприятие, и, наверное, было ее предприятие, я точно не знаю. Но на сегодня РОП работает как госпредприятие. Я официально заявляю, ни к одному предприятию, как по мусороуправляющему, так и по переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", - ответил министр на вопросы журналистов.





В сентябре депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров заявлял , что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем в "Операторе РОП", была Алия Назарбаева.





Ранее сообщалось, что находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператора РОП" Муктарова Ш. экстрадирована из ОАЭ в РК.





Муктарова была объявлена в международный розыск в июне прошлого года. По данным Антикора, она в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.





Напомним, в апреле текущего года в Астане начался судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов.





При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.





Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.