Алматинец был в шоке, узнав об унижениях, через которые проходят люди при оформлении инвалидности

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Алматинец Рустем Галиев на своей странице в Facebook рассказал, как оформлял инвалидность по зрению (3-я группа) и в шоке от того, через какие правила и унижения проходят инвалиды, передает Kazakhstan Today.

Он предложил депутатам в срочным порядке изменить правила подтверждения инвалидности для 1-й и 2-й группы.

Ребята, которые утверждали правила, вы правда считаете, что у человека без руки или ноги могут за год отрасти конечности? Бред полный. Вы каждый год заставляете бедных людей бегать собирать документы в поликлиниках, потом ехать за тридевять земель (в Алматы) на подтверждение своей инвалидности", - написал Рустем Галиев.

Он добавил, что пенсия по инвалидности 1-й группы составляет 65 860 тенге в месяц; 2-й группы - 52 483 тенге; 3-й группы - 35 675 тенге.

На что лично мне хватит 35 675 тенге (3 раза сходить в "Магнум" либо 1,5 раза заплатить за коммунальные услуги, либо за 2 месяца оплатить садик, а еще мне нужно покупать каждые 2 недели капли, которые примерно выходят на 26 тысяч тенге). И тут уж самому надо выбрать либо не умереть с голоду, либо остаться без глаз. Для информации: в среднем по Европе размер пенсии составляет 500-600 тысяч тенге", - добавил алматинец.

Он также отмечает, что инвалидов в Казахстане около 625 тысяч.

В среднем на пенсии в месяц уходит 51 339 тенге на одного инвалида, а на содержание одного депутата в месяц уходит 7,6 миллиона тенге. При этом последние делают всё, чтобы первые физически прошли 7 кругов ада, для того чтобы получить эти копейки. Кто из нас инвалиды?" - недоумевает Рустем Галиев.

Напомним , с 1 января 2021 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на 5%.

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